logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncian ruta gratuita de RedMetro para la Huasteca

El servicio circulará por la autopista Valles-Tamazunchale

Por Pulso Online

Septiembre 16, 2026 05:14 p.m.
A
Anuncian ruta gratuita de RedMetro para la Huasteca
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Gobierno de San Luis Potosí anunció la puesta en operación de la ruta RedMetro Riviera Huasteca, un servicio gratuito con unidades eléctricas que pretende conectar municipios mediante la autopista Valles-Tamazunchale.

      La Secretaría de Turismo estatal afirmó que el nuevo transporte facilitará el desplazamiento de habitantes y visitantes hacia distintos puntos de la región, particularmente durante temporadas de alta afluencia como las celebraciones de Xantolo.

      La dependencia sostuvo que una mayor movilidad podría beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios, mercados y prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, no presentó estimaciones sobre la cantidad de usuarios esperados ni el impacto económico proyectado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La información oficial tampoco precisa qué municipios y comunidades estarán incluidos, dónde se ubicarán las paradas, cuáles serán los horarios o con cuántas unidades comenzará la operación.

      Además, el Gobierno estatal no informó el monto invertido en la infraestructura y los vehículos, el costo anual de operación ni la dependencia responsable de financiar el servicio gratuito.

      LEA TAMBIÉN

      Instalan paradores temporales por desvío de la Línea 3 de RedMetro

      La modificación del recorrido se mantendrá durante la construcción del puente vehicular en la Glorieta de la Familia

      La ruta fue presentada en el contexto del quinto Informe de Gobierno como una medida para mejorar la conectividad de la Huasteca. Su alcance podrá evaluarse una vez que se conozcan las condiciones de operación y la demanda real del servicio.

      LEA TAMBIÉN

      Reclutan operadores para sistema RedMetro

      RIOVERDE.- Inició el reclutamiento de operadores para la RedMetro en Rioverde, hoy se estará atendiendo de 10 a 2 de la tarde en la plaza principal de Rioverde al personal que se presente y que busque...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Anuncian ruta gratuita de RedMetro para la Huasteca
      Anuncian ruta gratuita de RedMetro para la Huasteca

      Anuncian ruta gratuita de RedMetro para la Huasteca

      SLP

      Pulso Online

      El servicio circulará por la autopista Valles-Tamazunchale

      Desfilan 300 elementos de la SSPC en la capital
      Desfilan 300 elementos de la SSPC en la capital

      Desfilan 300 elementos de la SSPC en la capital

      SLP

      Pulso Online

      La dependencia presentó personal de distintas áreas, patrullas, drones y unidades caninas durante la conmemoración

      Vierten gas butano al drenaje del Centro
      Vierten gas butano al drenaje del Centro

      Vierten gas butano al drenaje del Centro

      SLP

      Martín Rodríguez

      PC investiga el origen

      Desfile patrio pierde contingentes
      Desfile patrio pierde contingentes

      Desfile patrio pierde contingentes

      SLP

      Martín Rodríguez

      El recorrido mantuvo la presencia de corporaciones e instituciones; los "perros robot" y dos aeronaves