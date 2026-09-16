Anuncian ruta gratuita de RedMetro para la Huasteca

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El Gobierno de San Luis Potosí anunció la puesta en operación de la ruta RedMetro Riviera Huasteca, un servicio gratuito con unidades eléctricas que pretende conectar municipios mediante la autopista Valles-Tamazunchale.

La Secretaría de Turismo estatal afirmó que el nuevo transporte facilitará el desplazamiento de habitantes y visitantes hacia distintos puntos de la región, particularmente durante temporadas de alta afluencia como las celebraciones de Xantolo.

La dependencia sostuvo que una mayor movilidad podría beneficiar a hoteles, restaurantes, comercios, mercados y prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, no presentó estimaciones sobre la cantidad de usuarios esperados ni el impacto económico proyectado.

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La información oficial tampoco precisa qué municipios y comunidades estarán incluidos, dónde se ubicarán las paradas, cuáles serán los horarios o con cuántas unidades comenzará la operación.

Además, el Gobierno estatal no informó el monto invertido en la infraestructura y los vehículos, el costo anual de operación ni la dependencia responsable de financiar el servicio gratuito.

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La ruta fue presentada en el contexto del quinto Informe de Gobierno como una medida para mejorar la conectividad de la Huasteca. Su alcance podrá evaluarse una vez que se conozcan las condiciones de operación y la demanda real del servicio.