Fórmula Uno confirma al Gran Premio de México para octubre de 2027

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Redacción Deportes, 16 de septiembre (EFE).- El Gran Premio de la Ciudad de México se disputará del 29 al 31 de octubre de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por la Fórmula Uno para una temporada que tendrá 24 carreras.

La competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez será la vigésima fecha del campeonato y se realizará una semana después del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, y antes de la carrera de São Paulo, Brasil.

México y Brasil serán las únicas sedes latinoamericanas durante 2027, pese a las gestiones realizadas por Argentina para recuperar una fecha en la principal categoría del automovilismo.

La temporada comenzará del 12 al 14 de marzo en el circuito de Sakhir, con el Gran Premio de Baréin, y terminará del 10 al 12 de diciembre en Abu Dabi. Las pruebas de pretemporada se realizarán del 24 al 27 de febrero, también en Baréin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Baréin y Arabia Saudí regresarán después de que sus carreras de 2026 fueran suspendidas debido a los conflictos armados en la región.

El calendario también contempla el retorno de Portugal, con una carrera en Portimão del 18 al 20 de junio, y de Turquía, que recibirá a la Fórmula Uno del 1 al 3 de octubre en Estambul.

Madrid albergará por segundo año consecutivo el Gran Premio de España, mientras que el circuito de Barcelona-Cataluña quedará fuera en 2027 debido a su esquema de alternancia con Spa-Francorchamps.

Otra modificación será el aumento de seis a diez carreras esprint. Este formato se utilizará en Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, São Paulo, Catar y Abu Dabi. México no fue incluido entre las sedes de las pruebas cortas.

Calendario de Fórmula Uno 2027

Baréin: 12 al 14 de marzo .

. Arabia Saudí: 19 al 21 de marzo.

Australia: 2 al 4 de abril.

Japón: 9 al 11 de abril.

China: 16 al 18 de abril.

Miami: 30 de abril al 2 de mayo.

Canadá: 21 al 23 de mayo.

Mónaco: 4 al 6 de junio.

Portugal: 18 al 20 de junio.

Gran Bretaña: 2 al 4 de julio.

Austria: 9 al 11 de julio.

Bélgica: 23 al 25 de julio.

Hungría: 30 de julio al 1 de agosto.

Italia: 3 al 5 de septiembre.

España: 10 al 12 de septiembre.

Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre.

Turquía: 1 al 3 de octubre.

Singapur: 8 al 10 de octubre.

Estados Unidos: 22 al 24 de octubre.

Ciudad de México: 29 al 31 de octubre.

São Paulo: 5 al 7 de noviembre.

Las Vegas: 18 al 20 de noviembre.

Catar: 3 al 5 de diciembre.

Abu Dabi: 10 al 12 de diciembre.