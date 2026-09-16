Raúl Jiménez enciende las alarmas del Tri por lesión en la rodilla

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Ciudad de México, 16 de septiembre (El Universal).- Raúl Jiménez abandonó por una aparente lesión en la rodilla izquierda el partido en el que Wolverhampton perdió 1-0 ante Everton y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa.

El delantero mexicano intentó quitarle el balón al mediocampista Tyler Dibling, pero sintió una molestia durante el movimiento y pidió el cambio al minuto 38. Adam Armstrong ingresó en su lugar.

Jiménez recibió atención médica después de abandonar la cancha. Hasta el momento, el Wolverhampton no ha informado la gravedad de la lesión ni el tiempo que podría permanecer fuera de actividad.

El incidente ocurrió diez días antes del primer partido de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. El Tri enfrentará a Colombia el sábado 26 de septiembre, en su primer encuentro después de la Copa del Mundo de 2026.

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La posible ausencia del atacante representaría una baja para el inicio del nuevo proceso de la selección, después de que marcó tres goles durante el Mundial.

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Everton consiguió la clasificación con una anotación de Carlos Alcaraz. Tras quedar fuera del torneo, el Wolverhampton volverá a jugar el domingo 20 de septiembre en el Championship.