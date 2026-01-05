logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUMINAJE DE IVETTE GASCA

Fotogalería

LUMINAJE DE IVETTE GASCA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Muy alta, la tasa de lesiones contra mujeres

Incidencia de heridas dolosas en San Luis supera en 30 puntos al indicador nacional

Por Ana Paula Vázquez

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Muy alta, la tasa de lesiones contra mujeres

En San Luis Potosí, mil 845 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas durante los primeros once meses de 2025, lo que equivale a una tasa de 122.9 casos por cada 100 mil mujeres, casi 30 puntos por encima del promedio nacional. Este indicador coloca a la entidad entre las de mayor incidencia de agresiones físicas contra mujeres en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En contraste, los delitos de mayor letalidad contra mujeres se mantienen por debajo de la media nacional. Entre enero y noviembre se reportaron ocho feminicidios en el estado; siete de las víctimas eran mujeres adultas y en un caso no se especificó la edad. La incidencia de este delito se concentró en territorios específicos: la capital potosina, que ocupa el lugar 39 a nivel nacional con cuatro casos, y el municipio de Rioverde, ubicado en la posición 97 con dos víctimas registradas.

Las cifras de homicidio doloso refuerzan este contraste. En el mismo periodo se contabilizaron 21 homicidios dolosos contra mujeres, con una tasa estatal de 1.40, significativamente menor al promedio nacional de 3.51. A ello se suman 44 homicidios culposos, cuya tasa de 2.93 también se ubica por debajo de la media nacional de 4.88 casos.

Respecto al perfil de las víctimas de violencia física, la mayoría de las agresiones se cometieron contra mujeres mayores de 18 años, con mil 512 casos registrados; sin embargo, también se documentaron 192 lesiones dolosas contra menores de edad, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de niñas y adolescentes en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Propuesta del PT busca garantizar autonomía económica de mujeres

La propuesta busca reducir la brecha de género en acceso a créditos y apoyos, promoviendo la autonomía económica de las mujeres en México.

El reporte del SESNSP muestra que, aunque San Luis Potosí no destaca por la incidencia de delitos fatales contra mujeres, sí enfrenta una violencia física cotidiana y extendida, especialmente en el ámbito de las agresiones no letales, donde la prevención sigue siendo una deuda pendiente.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas
Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

SLP

Redacción

Advierten mínimas de hasta 4 grados en la zona centro y llaman a tomar precauciones en casa y con la salud

Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular
Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular

Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular

SLP

Ana Paula Vázquez

Ciudadanos Observando revela caso en Pozos

Llama Iglesia a orar por los venezolanos
Llama Iglesia a orar por los venezolanos

Llama Iglesia a orar por los venezolanos

SLP

Martín Rodríguez

Para que reinen la sensatez y la paz en ese proceso

Mantiene GCE activos operativos de seguridad
Mantiene GCE activos operativos de seguridad

Mantiene GCE activos operativos de seguridad

SLP

Samuel Moreno