Muy alta, la tasa de lesiones contra mujeres

En San Luis Potosí, mil 845 mujeres fueron víctimas de lesiones dolosas durante los primeros once meses de 2025, lo que equivale a una tasa de 122.9 casos por cada 100 mil mujeres, casi 30 puntos por encima del promedio nacional. Este indicador coloca a la entidad entre las de mayor incidencia de agresiones físicas contra mujeres en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En contraste, los delitos de mayor letalidad contra mujeres se mantienen por debajo de la media nacional. Entre enero y noviembre se reportaron ocho feminicidios en el estado; siete de las víctimas eran mujeres adultas y en un caso no se especificó la edad. La incidencia de este delito se concentró en territorios específicos: la capital potosina, que ocupa el lugar 39 a nivel nacional con cuatro casos, y el municipio de Rioverde, ubicado en la posición 97 con dos víctimas registradas.

Las cifras de homicidio doloso refuerzan este contraste. En el mismo periodo se contabilizaron 21 homicidios dolosos contra mujeres, con una tasa estatal de 1.40, significativamente menor al promedio nacional de 3.51. A ello se suman 44 homicidios culposos, cuya tasa de 2.93 también se ubica por debajo de la media nacional de 4.88 casos.

Respecto al perfil de las víctimas de violencia física, la mayoría de las agresiones se cometieron contra mujeres mayores de 18 años, con mil 512 casos registrados; sin embargo, también se documentaron 192 lesiones dolosas contra menores de edad, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de niñas y adolescentes en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Propuesta del PT busca garantizar autonomía económica de mujeres La propuesta busca reducir la brecha de género en acceso a créditos y apoyos, promoviendo la autonomía económica de las mujeres en México.

El reporte del SESNSP muestra que, aunque San Luis Potosí no destaca por la incidencia de delitos fatales contra mujeres, sí enfrenta una violencia física cotidiana y extendida, especialmente en el ámbito de las agresiones no letales, donde la prevención sigue siendo una deuda pendiente.