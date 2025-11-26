logo pulso
Aumentan 11.1% delitos de género

Durante octubre, se cometieron casi mil 100 crímenes contra mujeres, reporta el SNSP

Por Jaime Hernández

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Aumentan 11.1% delitos de género

Justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que hasta octubre, los delitos de género en San Luis Potosí crecieron 11.1 por ciento en un mes.

El Informe de violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 muestra que hasta el mes pasado, se habían rebasado la marca de los diez mil delitos, con diez mil 872 denuncias.

En comparación con la marca registrada en septiembre de este año, cuando la dependencia federal contabilizó nueve mil 778 casos, lo que implica un alza de mil 094 delitos, equivalentes a un aumento de 11.1 por ciento.

Entre el noveno y décimo mes de este año, se registró un nuevo caso de feminicidio, para acumular seis casos.

La incidencia de homicidios dolosos se mantuvo en 18, mientras que en el caso de los asesinatos culposos, se incrementó de 40 a 48 casos, un aumento equivalente al 20 por ciento.

Por lo que respecta a la cifra de lesiones dolosas, esta saltó de mil 439 a mil 602 denuncias.

El aumento fue de 163 casos, lo que implica un incremento de 11.3 por ciento.

El SNSP reconoció un incremento también en las lesiones culposas, que crecieron de 159 a 171 casos, un alza de 12 por ciento.

El delito de género de mayor registro en el estado fue la violencia familiar, que pasó de siete mil 588 denuncias a ocho mil 438 denuncias, lo que representa un incremento similar, de 11.2 por ciento, pues se agregaron al conteo 850 querellas.

En el caso de las violaciones, también se registró un incremento de denuncias, pasando de 466 a 521 víctimas.

