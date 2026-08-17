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Necesario, fortalecer a pequeños proveedores

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Necesario, fortalecer a pequeños proveedores
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      Entre 12 y 15 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que Canacintra tiene identificadas en San Luis Potosí participa actualmente en alguna cadena de suministro, informó la presidenta del organismo, Imelda Elizalde Martínez.

      La empresaria señaló que muchas de estas compañías comenzaron como negocios familiares y tienen recursos limitados para invertir en capacitación, infraestructura y certificaciones, requisitos que pueden determinar su acceso como proveedoras de grandes industrias.

      Ante este escenario, planteó que los apoyos para las Pymes deben combinar recursos económicos con estrategias de vinculación que les permitan acercarse a las empresas de mayor tamaño y conocer los requerimientos necesarios para incorporarse a sus cadenas de suministro.

      Otro pendiente, dijo, es identificar con precisión qué empresas locales están en condiciones de atender la demanda de la industria y cuáles necesitan fortalecer sus procesos. Para ello, propuso elaborar un mapa estatal de proveedores, ya que actualmente no existe un diagnóstico que permita conocer cuántas compañías potosinas participan en estas cadenas.

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      Imelda Elizalde Martínez consideró que el Estado todavía puede ampliar la participación de empresas locales, particularmente en sectores de alta tecnología. Aunque 

      reconoció que existen negocios con capacidad para ofrecer bienes y servicios a la industria, señaló que hace falta impulsar proveedores especializados capaces de atender las condiciones que establecen las compañías internacionales.

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