Ni Feria ni Arena Potosí tienen toma legal de agua

El director general del organismo operador Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y la Arena Potosí aún no cuentan con una conexión regular a la red hídrica, situación que ha generado inconformidad entre vecinos de las colonias aledañas, quienes acusan afectaciones en el suministro de agua durante los periodos de mayor actividad en la zona.

El funcionario explicó que desde que se presentó la denuncia ciudadana sobre un supuesto consumo excesivo de agua por parte de estos recintos, se solicitó formalmente a los administradores tanto de la feria como de la arena que ingresaran la documentación correspondiente para analizar la factibilidad de conexión al sistema municipal.

Hernández Delgadillo señaló que los responsables de ambos espacios ya acudieron al organismo y actualmente se encuentran en el proceso de integración de los requisitos necesarios. Una vez completada la entrega, Interapas emitirá la resolución que determine la viabilidad técnica y legal del servicio en esa zona.