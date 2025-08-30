No hay denuncias por abusos de camioneros en la Fenapo

Si bien no se presentaron denuncias formales por choferes de camiones que cobraran 20 pesos como tarifa de traslado a los asistentes que salían de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se envió un exhorto a los concesionarios del transporte urbano para que respeten el costo oficial.

Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien advirtió que el aumento de costo tarifario no existe ni está validado por el gobierno del estado durante el evento ferial.

De acuerdo con algunos de los testimonios ciudadanos, dicho abuso se cometió en diferentes días, por ejemplo, luego de salir del concierto de Malilla, una pasajera que abordó la ruta 28 refirió que un intermediario en el acceso del camión le dijo que después de las 10:30 los autobuses cobraban 20 pesos, equivalente a un aumento del 60 por ciento, considerando que el precio es de 12.50 pesos.

“Tuvimos conocimiento mediático sobre ese tema, sin embargo, no tenemos ninguna queja al respecto, pero sí se envió un exhorto a todos los concesionarios, pues para que se conduzcan en el deber ser”, concluyó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sumado a esto, el pasado fin de semana un video difundido en redes sociales evidenció que taxistas ubicados en las bahías del complejo ferial cobran tarifas excesivas, cuando los inspectores de la SCT se retiran de la zona.

La Fenapo inició el pasado 8 de agosto y concluye mañana 31 de agosto, en medio de grandes expectativas económicas por parte del

estado, y con un discurso oficial de que el Teatro del Pueblo puede alcanzar un aforo de 368 mil personas.