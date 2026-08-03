Niega Guajardo actos anticipados de campaña

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La colocación de espectaculares del diputado local Rubén Guajardo Barrera antes del arranque del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) no constituye un acto anticipado de campaña, sostuvo el legislador, quien aseguró que la legislación electoral establece con claridad los supuestos en los que puede configurarse una infracción de ese tipo.

La difusión de publicidad de distintos aspirantes a la Coordinación Municipal del Cambio y la Defensa de la Familia comenzó en días recientes en diversos puntos de la capital potosina, pese a que el proceso interno del partido aún no inicia de manera formal. En el caso de Guajardo Barrera, los anuncios se observan sobre la avenida Coronel Romero, en las inmediaciones del Circuito Potosí, además del ubicado cerca de la Glorieta Real Inn.

El diputado panista afirmó que la difusión de su imagen corresponde a actividades permitidas por la legislación electoral y negó que pueda clasificarse como un acto anticipado de campaña. En ese sentido, llamó a revisar el contenido de la ley antes de emitir señalamientos y sostuvo que ésta establece la diferencia entre acciones de difusión y actividades proselitistas. "Es muy importante leer la ley electoral y ver cuál es en específico un acto anticipado de campaña y qué no", expresó.

Guajardo Barrera también rechazó que exista un adelanto de campaña de su parte y reiteró que la promoción observada en distintos puntos de la ciudad forma parte de la difusión de su segundo informe de actividades legislativas, por lo que descartó que tenga fines electorales.

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Finalmente, sostuvo que la legislación en la materia es clara respecto a las conductas que pueden constituir actos anticipados de campaña, e insistió en que la interpretación de la norma permitirá determinar si existe o no alguna irregularidad.