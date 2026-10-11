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Niega la CEA condicionar la entrega de agua

Por Rubén Pacheco

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Niega la CEA condicionar la entrega de agua
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      No existe condicionamiento para que la población con problemas de abasto de agua reciba el líquido mediante el servicio de pipas, a cambio de beneficiar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Ante recientes señalamientos de coacción para favorecer al partido oficialista, el funcionario estatal defendió que la entrega de agua potable es gratuita y sin distingo partidario.

      Atribuyó las acusaciones de esta índole,  al inicio de "golpeteos político" en contra del Gobierno del Estado, de cara al inicio del proceso electoral 2026 2027.

      "Nosotros no nos prestamos a un líder o a alguien. Simplemente se ofrece el servicio de manera gratuita con la gente que se anote o que se reporte en los medios", declaró el directivo estatal.

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      Reconoció que pueden existir casos donde colonos específicos pretenden controlar el suministro, sin embargo, los repartidores evitan caer en este tipo de abusos.

      Planteó que, en caso de presentarse situaciones donde los choferes de las pipas restrinjan la dotación, la población puede acudir directamente a las oficinas centrales de la CEA y presentar su denuncia.

      "Nuestros servicios son gratuitos. Digo, prueba de ello, es que en estos programas (Enchúlame la colonia) la población viene y de otras colonias, pues se apuntan con nuestros compañeros que son gente que depende de mí de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de forma gratuita y sin condicionamiento de nada", concluyó.

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