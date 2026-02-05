Niega SCJN nuevo amparo a ecologistas

Un juez federal desechó el juicio de amparo que la organización Cambio de Ruta presentó contra el proyecto de renovación del parque acuático "Splash" del parque Tangamanga 1. La organización acusó a la autoridad judicial de que utilizó "un tecnicismo procesal inaplicable".

En un comunicado, la organización ambientalista expuso que el desechamiento de la demanda de amparo promovida en contra del proyecto de ampliación del Splash, obra impulsada por el Gobierno del Estado "es una resolución restrictiva y carente de una interpretación conforme a los estándares constitucionales e internacionales".

El juzgado federal que estudio el caso determinó que la demandante carece de interés legítimo para reclamar el derribo de árboles y el grave estrés hídrico que dicha obra generará, en una zona que ya enfrenta una profunda crisis ambiental.

Ante el argumento, Cambio de Ruta expuso su inconformidad porque la organización tiene una década combatiendo violaciones ambientales que se presentan en varios proyectos públicos.

"Resulta especialmente preocupante que esta decisión contradiga precedentes actuales, en los que los tribunales federales han admitido amparos promovidos por organizaciones de la sociedad civil para privilegiar la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano y a pesar de la reforma constitucional del 16 de octubre del 2025", estableció la organización.