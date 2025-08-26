logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega UASLP que trate de evitar fiscalizaciones

Por Samuel Moreno

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Niega UASLP que trate de evitar fiscalizaciones

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) negó que haya intentado evadir auditorías o procedimientos de fiscalización, en respuesta a señalamientos recientes sobre la supervisión de sus recursos financieros. 

La declaración fue realizada por Urenda Queletzú Navarro Sánchez, directiva de la Oficina de la Abogacía General de la institución.

Durante una entrevista con este medio, Navarro Sánchez precisó que todas las auditorías solicitadas desde el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), incluyendo las previas a la reforma legal que modifica la fiscalización, se han desahogado conforme a la ley.

“No hemos evitado ninguna auditoría”, enfatizó. Señaló que algunas versiones contribuyen a la desinformación al no precisar los términos legales sobre la competencia del IFSE.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sumado a ello, explicó que el UASLP tiene facultades expresas únicamente para auditar los ingresos estatales, mientras que las auditorías sobre ingresos propios de la universidad, es decir, recursos que no provienen de la Ley de Ingresos del Estado, sino de la Ley Orgánica de la UASLP.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey
Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

SLP

Martín Rodríguez

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección
Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

SLP

Rolando Morales

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí
Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

SLP

Rolando Morales

Zonas indígenas se explotarían en sus yacimientos no convencionales

Problemas en la 57 cuestan una millonada
Problemas en la 57 cuestan una millonada

Problemas en la 57 cuestan una millonada

SLP

Martín Rodríguez

Transportistas denuncian que delito y fallas en la carretera impactan ingresos de empresas