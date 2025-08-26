Niega UASLP que trate de evitar fiscalizaciones

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) negó que haya intentado evadir auditorías o procedimientos de fiscalización, en respuesta a señalamientos recientes sobre la supervisión de sus recursos financieros.

La declaración fue realizada por Urenda Queletzú Navarro Sánchez, directiva de la Oficina de la Abogacía General de la institución.

Durante una entrevista con este medio, Navarro Sánchez precisó que todas las auditorías solicitadas desde el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), incluyendo las previas a la reforma legal que modifica la fiscalización, se han desahogado conforme a la ley.

“No hemos evitado ninguna auditoría”, enfatizó. Señaló que algunas versiones contribuyen a la desinformación al no precisar los términos legales sobre la competencia del IFSE.

Sumado a ello, explicó que el UASLP tiene facultades expresas únicamente para auditar los ingresos estatales, mientras que las auditorías sobre ingresos propios de la universidad, es decir, recursos que no provienen de la Ley de Ingresos del Estado, sino de la Ley Orgánica de la UASLP.