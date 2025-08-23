logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No ha llegado notificación a Congreso sobre X. Nava

El diputado Héctor Serrano Cortés aclara la situación actual respecto a la resolución judicial sobre Xavier Nava Palacios.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
No ha llegado notificación a Congreso sobre X. Nava

El Congreso del Estado aún no ha sido notificado formalmente sobre la resolución del Poder Judicial Federal que ordena revocar la inhabilitación del exalcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, afirmó el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante una reunión en la Jucopo, dijo haber consultado al área jurídica del Legislativo y precisó que hasta este momento no existe notificación oficial.

“El Congreso no ha sido notificado formalmente. Vamos a esperar que sea notificado y entonces nosotros, por supuesto que vamos a acatar cualquier resolución por los tiempos y las condiciones que legalmente se establecen. Nosotros vamos a revisarlo, pero en este momento he preguntado al jurídico y nos informaron en Jucopo que no hemos sido notificados”, señaló.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila
PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila

PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila

SLP

Ana Paula Vázquez

Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad
Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad

Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad

SLP

Rolando Morales

El objetivo es determinar su estado actual y determinar las acciones

Informales ganan terreno al comercio
Informales ganan terreno al comercio

Informales ganan terreno al comercio

SLP

Samuel Moreno

Tras la polémica sobre la magnitud de la informalidad, el Inegi revela que aumentó, mientras que los negocios formales son menos

Denuncian fallas en el control sanitario de ponis
Denuncian fallas en el control sanitario de ponis

Denuncian fallas en el control sanitario de ponis

SLP

Samuel Moreno