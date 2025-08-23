No ha llegado notificación a Congreso sobre X. Nava

El Congreso del Estado aún no ha sido notificado formalmente sobre la resolución del Poder Judicial Federal que ordena revocar la inhabilitación del exalcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, afirmó el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante una reunión en la Jucopo, dijo haber consultado al área jurídica del Legislativo y precisó que hasta este momento no existe notificación oficial.

“El Congreso no ha sido notificado formalmente. Vamos a esperar que sea notificado y entonces nosotros, por supuesto que vamos a acatar cualquier resolución por los tiempos y las condiciones que legalmente se establecen. Nosotros vamos a revisarlo, pero en este momento he preguntado al jurídico y nos informaron en Jucopo que no hemos sido notificados”, señaló.