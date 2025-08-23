Fuerte choque en lateral de la carretera ‘57

Un aparatoso choque entre una camioneta y un automóvil, arrojó fuertes daños materiales y un lesionado; el hecho ocurrió en la carretera a Matehuala y la calle Juárez, en Soledad, a donde acudieron los paramédicos a prestar auxilio.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este viernes, inicialmente un automóvil Volkswagen Gol de color azul circulaba por la calle Juárez, en Soledad en dirección a la carretera a Matehuala.

Al llegar a esa arteria, el carro chocó de frente contra una camioneta Chrysler línea Town & Country, que en esos momentos circulaba por la lateral de carretera Matehuala.

Luego del impacto la camioneta siguió con su trayectoria errática para terminar sobre la guarnición de esa arteria, quedando los dos vehículos con fuertes daños materiales.

Paramédicos de la Secretaría de Salud llegaron a prestarle ayuda a una mujer que viajaba en el auto, la cual presentaba lesiones de consideración y se le trasladó a un hospital a recibir atención médica.

Por su parte, los socorristas de la Cruz Roja también atendieron a una familia que viajaba en la camioneta y que por suerte nadie presentaba lesiones.

Peritos de la Policía Vial Municipal de Soledad Guardia Civil de Soledad toman conocimiento del percance, ordenando el traslado de los vehículos a una pensión mientras los involucrados llegaban a un acuerdo reparatorio.