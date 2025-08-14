No hay sobrecupo en Teatro del Pueblo: TS

El que se haya reportado la asistencia de 400 mil personas al concierto de Marilyn Manson, no significa que todas las personas estuvieran al mismo tiempo, es decir, entraban y salían del evento.

Así lo defendió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la secretaría general de Gobierno del Estado, quien manifestó que el flujo de asistentes es constante, por eso “es que la suma final, pues es la que mencionas”.

De acuerdo con las cifras oficiales del propio gobierno estatal, durante el concierto que Marilyn Manson ofreció en el Teatro del Pueblo, el aforo de ese espacio se habría superado más del 100 por ciento

El funcionario estatal sostuvo que, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se ha cuidado a todas las personas que acuden al complejo ferial, prueba de ello, es que hasta el momento no se reportan afectaciones en la integridad física por exceso de asistentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Exteriorizó que el Gobierno del Estado se encuentra satisfecho con la respuesta ciudadana, pues este martes el aforo en la Fenapo fue 200 mil visitantes, de los cuales se estima que 75 acudieron al concierto de Bronco.

“Eso está totalmente garantizado (que no haya sobrecupo). Se tienen planes emergentes y de contención en torno al tema. Está Protección Civil de manera cotidiana atendiendo el asunto. Al día de hoy hemos tenido saldo totalmente blanco”, concluyó.