No invierte V. de Pozos en los pozos de agua

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El gobierno de Villa de Pozos aclaró que, a la fecha, todos los pozos de extracción de agua potable en esta demarcación son administrados por Interapas, por lo que no se realizan inversiones propias para su mantenimiento

y operación.

Esta situación se mantendrá sin cambios hasta que finalice el convenio de prestación de servicios que se firmó con el organismo intermunicipal el 11 octubre de 2027 con una duración de tres años, por lo que, a partir del 11 de octubre del próximo año, 2027, la administración poceña deberá definir si mantiene el convenio con Interapas o se hace cargo de la totalidad de la infraestructura de agua potable y drenaje.

Como sea, Villa de Pozos cuenta ya con una Dirección Municipal del Agua que atiende problemáticas diversas que, en principio, deberían ser resueltas por Interapas, como fugas de agua potable y de aguas negras, colapsos de drenaje y, por supuesto, el desabasto del líquido en diversas colonias del nuevo municipio.

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Al respecto, la propia Dirección Municipal del Agua ha informado que, diariamente, se entregan alrededor de 700 mil litros de agua en al menos 15 colonias y fraccionamientos que sufren escasez, aunque estas cifras van en aumento día con día.

En temas de fugas y colapsos de drenajes, la instancia municipal atiende entre 20 y 25 problemas a la semana que le llegan a través de reportes ciudadanos, principalmente.