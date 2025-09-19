Nombran a Ángel Méndez nuevo subsecretario de DH

Miguel Ángel Méndez Montes, es el nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, derivado de la salida de Ángel Gonzalo Santiago Hernández, quien recientemente asumió una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Así lo informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien precisó que Santiago Hernández presentó su renuncia para poder rendir protesta del cargo judicial por el que resultó electo en los comicios de junio pasado.

“El puesto que él (Santiago Hernández) dejó ya fue validado por el señor gobernador, y ahora lo ejercerá el abogado Miguel Ángel Méndez Montes que estuvo en la Consejería Jurídica”, complementó.

Refirió que se encargará de lo referente a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, madres buscadoras de personas desaparecidas, entre otros sectores de la sociedad relacionados con las funciones de la subsecretaría.

Sobre la posibilidad de que se reincorpore a la administración estatal José Luis Ruiz Contreras, excandidato a magistrado que no cumplió con uno de los requisitos de elegibilidad para el cargo, valoró que dependerá de la decisión de él mismo, así como del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Catalogó que Ruiz Contreras dejó “buenas cuentas” en su paso por Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.