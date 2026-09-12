Notarios imparten conferencia y actualizan a los abogados

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Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, docentes, notarios potosinos y abogados postulantes, recibieron una actualización del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, para conocer las reglas vigentes de trámites, enfocados principalmente en acciones hereditarias tales como el testamento y las ventajas y riesgos.

El presidente Juan Carlos Barrón Cerda, encabezó el diálogo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, luego de participar en una reunión donde los notarios de San Luis Potosí, para entregar un reconocimiento de agradecimiento al presidente del Colegio Nacional de Notarios, Ricardo Vargas, como un agradecimiento por su apoyo constante a las actividades de contenido social que el Colegio de Notarios de San Luis Potosí emprendió en la actual presidencia.

El notario Ricardo Vargas, está ya por culminar su presidencia al frente del Notariado Mexicano, fue muy cercano al notariado potosino y lo acompañó en sus proyectos optaron por hacerle un reconocimiento en ceremonia presencial.

Los notarios potosinos desayunaron con el presidente nacional y le reconocieron la cercanía.

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Luego, el presidente nacional impartió a los notarios la conferencia magistral "La ineficacia en el negocio jurídico" y se le entregó el reconocimiento.

Le siguió el trabajo para la Facultad de Derecho donde impartió la plática dirigida a la comunidad universitaria "El testamento como negocio jurídico".

También le otorgó un reconocimiento, fue por el impulso a la academia durante su gestión, la cercanía con las universidades y el impulso a la academia y la capacitación constante, a la certificación constante de los profesionales del derecho.