logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Notarios imparten conferencia y actualizan a los abogados

Dan a conocer reglas vigentes enfocadas principalmente en acciones hereditarias

Por Martín Rodríguez

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Notarios imparten conferencia y actualizan a los abogados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, docentes, notarios potosinos y abogados postulantes, recibieron una actualización del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, para conocer las reglas vigentes de trámites, enfocados principalmente en acciones hereditarias tales como el testamento y las ventajas y riesgos.

      El presidente Juan Carlos Barrón Cerda, encabezó el diálogo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, luego de participar en una reunión donde los notarios de San Luis Potosí, para entregar un reconocimiento de agradecimiento al presidente del Colegio Nacional de Notarios, Ricardo Vargas, como un agradecimiento por su apoyo constante a las actividades de contenido social que el Colegio de Notarios de San Luis Potosí emprendió en la actual presidencia.

      El notario Ricardo Vargas, está ya por culminar su presidencia al frente del Notariado Mexicano, fue muy cercano al notariado potosino y lo acompañó en sus proyectos optaron por hacerle un reconocimiento en ceremonia presencial.

      Los notarios potosinos desayunaron con el presidente nacional y le reconocieron la cercanía.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luego, el presidente nacional impartió a los notarios la conferencia magistral "La ineficacia en el negocio jurídico" y se le entregó el reconocimiento.

      Le siguió el trabajo para la Facultad de Derecho donde impartió la plática dirigida a la comunidad universitaria "El testamento como negocio jurídico".

      También le otorgó un reconocimiento, fue por el impulso a la academia durante su gestión, la cercanía con las universidades y el impulso a la academia y la capacitación constante, a la certificación constante de los profesionales del derecho.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP
        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        Comité Nacional de Somos impugna miniprecampañas en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reducción de tiempos afecta la participación de independientes, señala el documento firmado por Acosta Naranjo

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE
        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        Gallardo y Sara Rocha retrasan informe del STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Poder Judicial reportó más de 11 mil sentencias en el primer año bajo modelo electo

        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)
        Admite PJE filtración de datos, pero desconocen gravedad (video)

        Admite PJE "filtración" de datos, pero desconocen gravedad (video)

        SLP

        Rubén Pacheco

        Una auditoría externa permitió retirar enlaces con los documentos en redes sociales, explicó Zarazúa Martínez

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso
        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        Propone PVEM a Gámez Macías para presidir Directiva de Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luis Fernando Gámez Macías, diputado por Soledad, liderará la Mesa Directiva tras consenso entre las fuerzas políticas.