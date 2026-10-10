Nuevo reglamento vial corregirá uso de scooters

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El uso de scooters eléctricos en banquetas y la falta de equipo de protección, son algunas de las conductas que la Policía Vial de la capital, busca corregir con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito municipal. El director general de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Adolfo Ortiz Ibáñez, informó que el documento ya fue autorizado, pero todavía está pendiente su publicación para comenzar con la socialización de las nuevas disposiciones.

Ortiz Ibáñez explicó que, una vez publicado el reglamento, la corporación realizará talleres, actividades de concientización y entrega de ejemplares para informar a los usuarios sobre los artículos adicionados. También se prevé capacitar a los oficiales de Policía Vial para que conozcan las nuevas disposiciones y sepan cómo proceder ante posibles incumplimientos.

Sobre las sanciones para quienes conduzcan scooters eléctricos fuera de las condiciones permitidas, el funcionario reconoció que todavía no está definido el esquema de multas, debido a que estos vehículos no reúnen los requisitos que permitan establecer con claridad su aplicación.