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Obra inconclusa del Interapas pone en riesgo a conductores

En el sitio afectado quedó un hundimiento de considerables dimensiones

Por Flor Martínez

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Obra inconclusa del Interapas pone en riesgo a conductores
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      Habitantes de la colonia El Morro, denunciaron que una obra realizada por Interapas en la intersección de las calles Fausto Nieto y Galeana permanece inconclusa, situación que ha generado preocupación entre vecinos y conductores debido al riesgo que representa para la circulación vehicular.

      De acuerdo con los afectados, en el sitio quedó un hundimiento de considerables dimensiones que únicamente se encuentra delimitado de manera provisional con una vara y cintas, sin que hasta el momento se hayan realizado los trabajos necesarios para su reparación definitiva.

      Vecinos señalaron que el problema se ubica en una zona de tránsito constante, por lo que temen que algún vehículo, motociclista o peatón pueda sufrir un accidente, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

      Además, indicaron que en el punto se observa acumulación de agua, lo que dificulta conocer la profundidad real del hundimiento y aumenta el peligro para quienes circulan por 

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      la zona.

      Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a Interapas para que concluya los trabajos pendientes y repare la vialidad, a fin de evitar incidentes y restablecer las condiciones de seguridad para los usuarios de esta importante intersección de la colonia El Morro.

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