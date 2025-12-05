logo pulso
SLP

Oculta la Sectur estados bancarios

Tras la denuncia de Ciudadanos Observando, la Comisión Estatal toma medidas contra la Secretaría de Turismo.

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Oculta la Sectur estados bancarios

La organización Ciudadanos Observando denunció que la Secretaría de Turismo del gobierno estatal oculta la información de los reportes de las cuentas bancarias oficiales de la dependencia, declarándolas como información reservada, pues argumenta que su divulgación pondría en riesgo la vida de personas físicas.

En la denuncia pública, la organización ciudadana señaló que tal declaratoria fue en respuesta a solicitudes de información realizadas para obtener las copias de los reportes informativos de las cuentas 0120921688 y 01205235569, abiertas en BBVA, entre enero y junio de este año.

En una primera respuesta, la dependencia presidida por Yolanda Cepeda Echevarría, remitió al solicitante a una página web, “www. turismo.slp.gob.mx/infec/”, que resultó ser inútil, pues, de acuerdo a Ciudadanos Observando, sólo publicaba un “gif” que simulaba descargar la información.

La acción, calificada de “dolosa e irresponsable” por la organización, fue combatida con una queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) a raíz de la cual, la comisión “conminó” a la secretaría a entregar las copias de los estados de cuenta.

