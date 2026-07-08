Confirma Bautista petición de Pemex para usar explosivos

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El Ayuntamiento de Tamuín también recibió un oficio de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado con el almacenamiento y utilización de explosivos para actividades petroleras, confirmó el presidente municipal, Marcelino Bautista, quien adelantó que no se emitirá una respuesta hasta conocer a detalle el contenido del documento y contar con asesoría jurídica y técnica.

Acciones de la autoridad

El edil explicó que, aunque ya fue notificado del oficio, aún no ha tenido oportunidad de revisarlo, por lo que desconoce los términos específicos de la petición. Señaló que aprovechará su visita a la capital potosina para consultar a las autoridades estatales y al Congreso del Estado sobre el procedimiento que debe seguir el municipio.

"Están mandando muchos oficios precisamente de Pemex para ver el tema petrolero, pero es algo que puede hacer mucho daño a la ecología y precisamente vengo a ilustrarme un poco en ese tema. No queremos tomar una decisión equivocada por desconocimiento", declaró.

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Preocupación por el fracking

Bautista reconoció que, con la información que tiene hasta el momento, la técnica de fractura hidráulica o fracking genera preocupación por sus posibles efectos sobre los mantos acuíferos, situación que, dijo, podría afectar directamente a los habitantes de la Huasteca, por lo que insistió en que cualquier determinación deberá sustentarse en información técnica y legal.

El presidente municipal agregó que, hasta ahora, el Ayuntamiento no ha recibido una solicitud formal de pueblos o comunidades indígenas para que el Cabildo emita un acuerdo que prohíba la aplicación del fracking en el territorio municipal.

No obstante, reiteró que antes de autorizar o rechazar cualquier permiso buscará documentarse para tomar una decisión que considere el interés de la población y el impacto ambiental.