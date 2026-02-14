Omisión de Interapas afecta a varias colonias
Más de una semana sin agua en colonias de Soledad por falla en pozo, según Interapas y vecinos
A diferencia de otras ocasiones en las que el organismo operador de agua Interapas informa sobre las fallas en los pozos, situación que deriva en la interrupción del suministro de agua, habitantes de por lo menos dos colonias de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez afirmaron que pese a contar con información sobre la falla de la infraestructura hídrica, la autoridad no ha confirmado tal hecho.
Interapas no confirma fallas en pozos al norte de la ciudad
En el caso de la capital, habitantes de la colonia Las Terceras, los cuales se manifestaron durante la presente semana por la falta del suministro de agua, fueron atendidos por funcionarios del Interapas los cuales reconocieron que el pozo ubicado en la calle Jaime Sordo y en la colonia Pedroza se encuentran fuera de servicio.
Sin embargo, pese a esta situación, Interapas no ha confirmado la falla de los pozos ubicados al norte de la ciudad por ninguno de sus canales oficiales, ni ha emitido ningún comunicado al respecto.
Falla en equipo de bombeo afecta suministro en Soledad de Graciano Sánchez
Mientras que en el caso de la colonia Azaleas y El Polvorín en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez llevan más de una semana y media sin suministro de agua derivado de una falla en el equipo de bombeo del pozo que suministra a la zona, situación que fue confirmada tanto por los representantes vecinales y personal de las oficinas del Interapas ubicadas en la avenida de los Pinos.
Habitantes de El Polvorín enfrentan escasez de agua
El Interapas como ya es costumbre, se mantiene omiso y sin respuesta
De igual forma, en este caso tampoco se informó por medio de los canales oficiales del Interapas ninguna falla del pozo.
