Omiso, 30% de causantes del predial

Un nuevo levantamiento de información a los predios, encontró que alrededor de 30 por ciento de los inmuebles no contribuye con su Impuesto Predial, problema detectado a partir del uso de tecnología avanzada para la actualización de la cartografía de la zona, informó la directora general de Gestión Territorial y Catastro de la alcaldía de la capital, Ángeles Rodríguez Aguirre.

Acciones de la autoridad

En entrevista, la funcionaria municipal indicó que "si bien la gran mayoría de los contribuyentes, unos 296 mil, están al corriente, aún existen áreas de oportunidad en la cobranza".

Indicó que los causantes morosos enfrentarán ahora procedimientos de ejecución fiscal, aunque se toma en cuenta que, en algunos casos hay contribuyentes que ya no viven en la capital.

¿Cómo ocurrió la detección de morosidad?

La entrevistada atribuyó a la mejora de equipos de medición y cartografía, incluidos drones con software de fotogrametría, el incremento de las propiedades por las que no se paga el predial.

Rodríguez Aguirre explicó que también el hecho de que la gente se actualice y realice trámites en Catastro, les permiten conocer si están al corriente en las condiciones de su patrimonio.

Añadió que año con año, y precisamente a partir de los programas de modernización catastral, han superado su propio récord de recaudación del impuesto, un trabajo que no nada más es de Catastro, sino también de la Dirección de Ingresos, porque hay planes para facilitar las formas de pago, programas de cercanía con los ciudadanos y se genera el factor de confianza.