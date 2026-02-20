logo pulso
Prevén vientos fuertes por Frente Frío 37 en SLP

Protección Civil advierte rachas intensas y temperaturas de hasta 37 grados en la Huasteca

Por Redacción

Febrero 20, 2026 07:38 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el ingreso del Frente Frío 37 provocará vientos fuertes en distintas regiones de San Luis Potosí, además de variaciones importantes en la temperatura.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas máximas de hasta 31 grados en la zona centro y de 37 grados en la zona huasteca. En contraste, las mínimas podrían descender a 6 grados en la zona centro y a 7 grados en el altiplano.

Ante las condiciones de viento, la dependencia emitió una serie de recomendaciones preventivas.

En casa, pidió asegurar láminas, tinacos, antenas, lonas y cualquier objeto suelto en azoteas; retirar macetas o muebles ligeros de patios y balcones; cerrar bien puertas y ventanas; evitar cables o extensiones expuestas y contar con linterna, batería externa y radio ante posibles cortes de energía.

Para quienes circulen en vehículo, recomendó reducir la velocidad, extremar precauciones en carreteras abiertas y puentes, y evitar estacionarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

A los peatones se les pidió no caminar cerca de bardas, árboles viejos, anuncios o cables, y reportar de inmediato cualquier línea caída, sin acercarse al sitio.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas ante las rachas de viento previstas.

