Padre de víctima del "Rich" entrega escrito al Ayuntamiento

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La titular de la secretaría general del Ayuntamiento capitalino, Ángeles Rodríguez Aguirre, recibió del padre de joven fallecido en el centro de reunión conocido como Rich, durante la alta concentración de muchachos que esperaban ingresar a ver a un youtuber, un informe pormenorizado y escrito, que dé cuenta de las razones del retiro de sellos de suspensión a la zona donde ocurrió el incidente, dado que no han concluido los procesos administrativos.

Por ahora, Ramón Infante se reparte entre esperar una sentencia justa para quienes resulten responsables del incidente como operadores y en tramitar el inicio de operaciones de la plataforma digital de cumplimiento del Reglamento de Comercio de la capital, en materia de transparencia de trámites y de vigencia de permisos.

Infante reclama dictámenes y protocolos que garantizan la seguridad de la zona donde ocurrió el accidente, a propósito del retiro del segundo piso de la Plaza Alttus, de sellos y señalización además de las cintas de precaución con el aval de los funcionarios de la alcaldía de la capital.

Pidió copias de las actas circunstanciadas de los actos de la alcaldía de la capital con respecto a la persistencia y vigencia de los sellos de suspensión o clausura que había colocado Protección Civil Municipal. "Dicho sello está colocado en la entrada principal del antro Rich desde el pasado mes de mayo del presente año".

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Considero que la propia alcaldía ha emprendido acciones irresponsables por comprometer la exposición de la seguridad de quienes acuden a la plaza comercial, luego de que no se perciben refuerzos sino solo maquillaje estético de la fachada, la prevalencia de vicios ocultos de alto riesgo, sobre todo por la materia de prevención de accidentes con carácter de omisión por la autoridad municipal de San Luis Potosí.