PAN lanza su nueva App

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí activó un nuevo mecanismo de registro mediante una aplicación digital, como parte del llamado "relanzamiento" del instituto político, que busca renovar su estructura y seleccionar a los mejores perfiles de cara a las próximas etapas políticas, aseguró el diputado local y coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera.

En entrevista, el legislador confirmó que el proceso contempla una apertura del padrón y una simplificación en los requisitos de inscripción, con la intención de captar más militantes y aspirantes. Además, adelantó que la intención es evaluar tanto aspectos "cuantitativos" como "cualitativos" para definir quiénes ocuparán los espacios partidistas, sin que esto se limite a una "lista cerrada" o a dedazos.

"Ahora con el relanzamiento del PAN se abrió una aplicación donde existe una definición mucho más sencilla. Falta escuchar menciones cualitativas y cuantitativas para que vayan los mejores", dijo el diputado.

El anuncio ocurre en un momento en el que el PAN enfrenta una etapa de reconfiguración interna, luego de la salida de algunos militantes y el desgaste que ha sufrido la oposición a nivel nacional. Sin embargo, Guajardo insistió en que el partido se mantiene firme y que no depende de una figura, como ocurre con otros institutos políticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"PAN nunca ha sido un partido de personas. Quítale a Morena a Andrés Manuel y Morena desaparece", apuntó, al tiempo que defendió que el panismo mantiene su estructura pese a las bajas y los cambios. Reconoció avances del gobierno municipal y evaluación del desempeño de autoridades.

emanadas de Acción Nacional será parte de una segunda etapa, cuando se presenten las propuestas específicas que el partido impulsará en los próximos meses.

"Hay muchas cosas que creo que se han hecho bien por parte de este gobierno municipal, pero eso ya se trae más a detalle con las propuestas que tenemos", señaló.

El diputado enfatizó que el relanzamiento nacional del PAN y la reforma a sus estatutos, además de la apertura del padrón, forman parte de un proceso de análisis y corrección que, dijo, busca fortalecer al partido de cara a los próximos desafíos electorales y políticos.