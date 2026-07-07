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"No hemos recibido ninguna solicitud formal": Sheinbaum sobre Ecuador

México confía en obtener justicia internacional tras interponer demanda contra Ecuador.

Por El Universal

Julio 07, 2026 02:49 p.m.
A
No hemos recibido ninguna solicitud formal: Sheinbaum sobre Ecuador
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      Claudia Sheinbaum
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      ninguna solicitud formal por parte del gobierno de Ecuador para la reanudación de relaciones diplomáticas, pero advirtió que en su caso, tiene que haber un desagravio por parte del gobierno ecuatoriano y reconocer que invadieron la embajada mexicana.
      Esto, luego que las relaciones diplomáticas fueron rotas tras la invasión de la Embajada de México en Ecuador el 5 de abril de 2024.
      En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que también tiene que haber un desagravio al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la embajada.
      "No hemos recibido ninguna solicitud formal".
      "Tiene que haber un desagravio, y entre esos desagravios tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra Embajada. Si no hay ese desagravio, pues cómo va haber...`ahhh ya se nos olvidó que invadiste la embajada, que agrediste a mexicanos en la propia embajada; ya se se te olvidó que detuviste que tenía asilo´. No, no es así. Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de ellos que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada. De otra manera se vuelve muy complejo".
      -----SRE: Ecuador violó los principios básicos de la diplomacia
      Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que no hay ningún canal de comunicación con Ecuador, pues señaló que el gobierno de Daniel Noboa violó, no solo la Convención de Viena sino también a los principios más elementales de la diplomacia con la invasión de la embajada mexicana.
      "No puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave no solo a la Convención de Viena de relaciones diplomáticas sino a los principios más básicos de la diplomacia: invade nuestra embajada, agraden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México en términos de convenciones de las que ambos países somos parte.
      "Hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que vuelven imposibles que tengamos comunicación o un restablecimiento de relaciones".
      El canciller recordó que México interpuso un juicio contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por la invasión de su embajada y aseguró que "estamos absolutamente seguros que nos va dar la razón".

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