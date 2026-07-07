"No hemos recibido ninguna solicitud formal": Sheinbaum sobre Ecuador

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La presidenta

Pardo informó que

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ningunapor parte del gobierno de Ecuador para la reanudación de, pero advirtió que en su caso, tiene que haber unpor parte del gobierno ecuatoriano y reconocer que invadieron la embajada mexicana.Esto, luego que lasfuerontras la invasión de la Embajada deen Ecuador el 5 de abril de 2024.Enmatutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que también tiene que haber unal exvicepresidente ecuatoriano, quien se encontraba asilado en la embajada.ninguna"."Tiene que haber un, y entre esos desagravios tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra Embajada. Si no hay ese, pues cómo va haber...`ahhh ya se nos olvidó que invadiste la embajada, que agrediste a mexicanos en la propia embajada; ya se se te olvidó que detuviste que tenía asilo´. No, no es así. Tiene que haber unde todo ese proceso, tiene que haber unde ellos que invadieron la embajada y tiene que haber unde esta persona que estaba asilada. De otra manera se vuelve muy complejo".-----SRE: Ecuador violó los principios básicos de la diplomacia, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que no hayde comunicación con Ecuador, pues señaló que el gobierno de Daniel Noboa violó, no solo la Convención de Viena sino también a los principios más elementales de la diplomacia con la invasión de la embajada mexicana."No puede haberde comunicación. Ecuador cometió unano solo a la Convención de Viena desino a los principios más básicos de la diplomacia: invade nuestra embajada, agraden a nuestro personal ya una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno deen términos de convenciones de las que ambos países somos parte."Hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que vuelven imposibles que tengamos comunicación o un restablecimiento de relaciones".El canciller recordó queinterpuso un juicio contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por la invasión de su embajada y aseguró que "estamos absolutamente seguros que nos va dar la razón".