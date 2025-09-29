Paquete económico impactaría a las pequeñas empresas

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, Santiago Galván Espinoza, advirtió que el paquete económico 2026 incluye medidas fiscales que podrían complicar la operación de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.

Aunque algunas medidas implican incrementos de impuestos a productos como tabaco o azúcares, el especialista señaló que los cambios más relevantes en el paquete están en los mecanismos de recaudación.

Entre las reformas destacadas, Galván mencionó la ampliación de causales para restringir o cancelar los certificados de sello digital. Esto impediría a los contribuyentes emitir facturas hasta que se resuelvan supuestas diferencias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “Una empresa que no puede facturar, aunque sea temporalmente, enfrenta serias dificultades para pagar nóminas, proveedores o recibir operaciones de sus clientes”, explicó.

El contador aclaró que estas acciones no buscan fiscalizar, sino presionar a los contribuyentes para garantizar el cobro de impuestos. “La autoridad presume que debes cierta cantidad y, mientras no aclaremos, te restringen. No lo llamaría terrorismo fiscal, pero sí son medidas coercitivas y de recaudación directa”, señaló Galván Espinoza.

En cuanto al impacto en las PYMES, Galván destacó que su principal desventaja es la limitada capacidad administrativa frente a estas situaciones. “No es que les afecte más que a las grandes empresas, sino que no cuentan con asesores permanentes que puedan resolver rápido estas situaciones. Esa falta de capacidad de reacción puede ser muy costosa”, advirtió.

Para enfrentar este contexto, el Colegio de Contadores recomienda a los contribuyentes capacitarse y recurrir a apoyo especializado. “Estamos abiertos a ofrecer cursos y capacitaciones, muchos de ellos gratuitos, como parte de nuestro compromiso con la comunidad profesional”.