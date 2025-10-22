Pasivos estatales ascienden a 11,057.8 mdp

El gobierno del estado registró al tercer trimestre del año pasivos por 11 mil 057. 8 millones de pesos, de los cuales, el 72 por ciento corresponde a deuda de corto plazo, de acuerdo a la cuenta pública del periodo, elaborado por la Secretaría de Finanzas.

Ayer, la titular de la dependencia, Ariana García Vidal, compareció en el Congreso del estado, en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

Ante los diputados, la funcionaria sólo se refirió a la deuda pública bancaria de largo plazo, que al noveno mes del año, dijo, asciende a 3 mil 94 millones 626 mil 322.

Sin embargo, ni ella ni los diputados hicieron mención alguna de la deuda de largo plazo, con todo y que desde el pasado 15 de octubre, la secretaría envió a los diputados el documento que, entre otros datos, presenta las cifras más actualizadas de los pasivos.

Por los que respecta a los de corto plazo, los casi ocho mil millones de pesos que suman los pasivos de corto plazo, integran seis mil 177.3 millones de pesos de cuentas por cobrar de corto plazo y mil 695.9 millones de pesos en documentos por pagar a corto plazo, como los créditos quirografarios, que este gobierno ha contratado frecuentemente.

El total de obligaciones se completa con 89.4 millones de pesos en provisiones y otros pasivos de corto plazo.

En la comparecencia, la funcionaria destacó que el nivel de endeudamiento se mantiene dentro de parámetros sostenibles, de acuerdo con la evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Sistema de Alertas.

García Vidal recordó que en diciembre de 2024 se llevó a cabo una reestructura de la deuda de largo plazo, lo que permitió obtener una menor tasa de interés y condiciones financieras más favorables.

(Con información de Jaime Hernández)