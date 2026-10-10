logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pedirán a Interapas informe sobre el pozo de El Morro

El organismo aún no informa oficialmente sobre la falla

Por Samuel Moreno

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Pedirán a Interapas informe sobre el pozo de El Morro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El director de Agua Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Miguel Ángel Pachicano Hernández, señaló que aún no se confirma una falla en el pozo de El Morro, luego de denuncias ciudadanas sobre posibles problemas en su funcionamiento.

      El funcionario explicó que solicitará información al organismo responsable de la operación del pozo, debido a que, dijo, este tipo de incidentes no siempre se notifican al Ayuntamiento ni a la población.

      Pachicano Hernández indicó que las lluvias y las tormentas eléctricas pueden ocasionar interrupciones en el suministro de energía y afectar la operación de los pozos; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuenta con información que permita asegurar que el equipo de El Morro esté descompuesto.

      Detalló que la infraestructura forma parte de una red de abastecimiento que suministra agua a distintas zonas, entre ellas las colonias El Morro y La Providencia, así como a una parte de la zona norte de San Francisco.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes
        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        Proponen reglas de seguridad para compras por redes

        SLP

        Pulso Online

        Ayuntamientos elaborarían protocolos para encuentros entre compradores y vendedores en lugares públicos y vigilados.

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas
        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        Combaten plaga de langosta en casi 700 hectáreas

        SLP

        Pulso Online

        Sedarh reporta un cerco sanitario para impedir que llegue a cultivos de Rioverde y Ciudad Fernández.

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis
        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        Protesta del IMSS provoca colapso vial en Barrio de Tequis

        SLP

        Pulso Online

        Conductores tardan más de una hora en avanzar apenas 300 metros; un accidente agravó el caos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos
        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        TEESLP frena registro local y dinero para Somos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El procedimiento en el Ceepac presentó irregularidades en la verificación de requisitos legales