Pedirán a Interapas informe sobre el pozo de El Morro

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El director de Agua Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Miguel Ángel Pachicano Hernández, señaló que aún no se confirma una falla en el pozo de El Morro, luego de denuncias ciudadanas sobre posibles problemas en su funcionamiento.

El funcionario explicó que solicitará información al organismo responsable de la operación del pozo, debido a que, dijo, este tipo de incidentes no siempre se notifican al Ayuntamiento ni a la población.

Pachicano Hernández indicó que las lluvias y las tormentas eléctricas pueden ocasionar interrupciones en el suministro de energía y afectar la operación de los pozos; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuenta con información que permita asegurar que el equipo de El Morro esté descompuesto.

Detalló que la infraestructura forma parte de una red de abastecimiento que suministra agua a distintas zonas, entre ellas las colonias El Morro y La Providencia, así como a una parte de la zona norte de San Francisco.

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