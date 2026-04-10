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Perdón no procede en violencia familiar contra grupos vulnerables: STJE

Magistrada Lourdes Zarazúa advierte aumento de casos en SLP; sanciones dependen de cada situación

Por Rubén Pacheco

Abril 10, 2026 12:39 p.m.
A
Perdón no procede en violencia familiar contra grupos vulnerables: STJE

En el delito de violencia familiar, las víctimas pueden otorgar el perdón a la víctima, sin embargo, no resulta procedente en situaciones reiteradas y en contra de grupos vulnerables como adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, explicó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

"Incluso la Corte ha señalado que tratándose de violencia familiar en contra de grupos vulnerables, como pueden ser los menores y los adultos mayores, pues tampoco procede dada la naturaleza", añadió.

Aunque no especificó la cantidad, refirió que este año el juzgado especializado ha dictado órdenes de protección en favor de mujeres víctimas de violencia en el seno familiar.

La magistrada presidenta matizó que no existe un promedio definido de penalidad para los agresores familiares, porque a diferencia de otras conductas delincuenciales, depende de cada asunto en específico.

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Subrayó que, si el Tribunal de Enjuiciamiento impone una sentencia condenatoria de cinco años al imputado puede establecerse un acuerdo con la defensa víctima, sin embargo, es necesario cumplir ciertos requisitos de ley.

En entrevista, reconoció que San Luis Potosí reporta aumento en las causas penales por ese delito, derivado de la dinámica propia de la población potosina.

Dicho ilícito cobró relevancia mediática luego que se divulgara la detención del luchador profesional Alberto N. "El Patrón", también conocido como Dos Caras Jr., por presuntamente haber golpeado a su esposa en su domicilio, ubicado en Lomas del Tecnológico.

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