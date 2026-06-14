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Persiste el maltrato animal: especialista

Por Ana Paula Vázquez

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Persiste el maltrato animal: especialista
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      La presencia de animales en situación de calle en San Luis Potosí ya representa un problema de salud pública, advirtió el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado (CMVZSLP), Antonio Muñoz Ramos.

      El médico veterinario indicó que clínicas de distintas regiones del estado continúan recibiendo animales en situación de calle; sin embargo, reconoció que no existe una cifra precisa sobre la cantidad de casos que son atendidos semanalmente. Señaló que, de acuerdo con la experiencia de profesionales del sector, son numerosos los animales que llegan a consulta en estas condiciones.

      Muñoz Ramos sostuvo que el maltrato animal no se limita a casos visibles de abandono, sino que también ocurre dentro de los hogares. Explicó que el bienestar animal involucra diversos aspectos, entre ellos la nutrición, y advirtió que satisfacer el hambre de una mascota no necesariamente significa que esté siendo nutrida de manera adecuada.

      Respecto a la atención médica de animales lesionados o abandonados, señaló que en muchos casos los costos de los tratamientos representan una limitante para lograr su recuperación. Indicó que la medicina veterinaria, al igual que la humana, implica gastos elevados en insumos y procedimientos, lo que dificulta atender todos los casos que llegan a las clínicas.

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      En el contexto de la discusión de la denominada Ley Hope, promovida por diversas organizaciones para endurecer las sanciones por maltrato animal, el presidente del CMVZSLP consideró que además de las penas es necesario evisar los aspectos técnicos para la tipificación de las lesiones. Explicó que existen especialistas en patología veterinaria y peritos en medicina veterinaria capacitados para identificar y documentar los daños sufridos por los animales, información que puede contribuir a la integración de las investigaciones.

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