Persiste operación de antros clandestinos en el Centro Histórico

Pese a reportes de clausuras, así como diversas denuncias antes las autoridades municipales y estatales, habitantes del Centro Histórico, denunciaron que de nueva cuenta, se ha registrado la operación de un antro clandestino en el primer cuadro de la ciudad durante altas horas de la noche y a lo largo de la madrugada.

Vecinos de la calle Julián de los Reyes, confirmaron a este medio, que tras meses sin registrar movimiento, el inmueble con número 318 volvió a operar como un centro nocturno en los últimos días, provocando afectaciones a los habitantes de la zona derivada de las actividades que se prolongan hasta altas horas de la noche y primeras horas del día.

Informaron que incluso se han trasladado a otro inmueble de la zona, por lo que los eventos ocurren de forma intermitente entre ambos. Señalaron que las afectaciones van desde un alto volumen de música, hasta el consumo de alcohol, y de acuerdo con lo reportado por los vecinos, también se han percatado del consumo de drogas en este espacio y en la zona aledaña.

Explicaron que han detectado diversas invitaciones que circulan vía redes sociales y mensajería celular para poder hacer llegar el reporte a las autoridades competentes; sin embargo, hasta el momento ningún órgano de gobierno ha atendido esta problemática.

Cabe resaltar que dicho espacio fue denunciado desde el pasado mes de agosto, mientras que la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció a finales del mes de septiembre que tenían en la mira dicho inmueble y se mantenía a la espera de un nuevo evento para proceder a su clausura.