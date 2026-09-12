Persiste problema de canes callejeros

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Los perros en situación de calle continúan siendo un problema en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, particularmente en zonas donde habitantes han reportado la presencia de jaurías que, en algunos casos, generan temor entre la población.

Una de las áreas señaladas se ubica en la cabecera municipal, en las inmediaciones del Rastro Municipal y un predio baldío de la zona, donde vecinos aseguran que la presencia de perros ha aumentado sin que, hasta el momento, se atienda el problema.

De acuerdo con habitantes del sector, en algunos días se observan grupos de cuatro o cinco perros, mientras que en otras ocasiones han llegado a contabilizar hasta 15 animales juntos.

Aunque señalaron que no tienen conocimiento de personas que hayan sido mordidas, indicaron que las jaurías representan un riesgo para quienes circulan en bicicleta o motocicleta, debido a que los perros corren detrás de ellos, además de que también persiguen a otros vehículos.

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Los vecinos señalaron que también se han registrado peleas entre los propios perros, principalmente durante el periodo de celo de alguna hembra. Estas situaciones, indicaron, han provocado que los animales ocupen banquetas y se acerquen a viviendas y establecimientos comerciales de la zona, lo que genera temor entre los transeúntes ante la posibilidad de un ataque.

Aunado a ello, habitantes lamentaron las condiciones en las que se encuentran algunos de los animales, pues aseguran que varios presentan signos de desnutrición. Explicaron que muchos se acercan al Rastro Municipal en busca de alimento, aunque consideraron que no todos son perros callejeros, ya que algunos podrían haber sido abandonados en el sector.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades competentes implementar campañas de esterilización y acciones para el resguardo de los animales en situación de calle. Asimismo, señalaron que el albergue para perros inaugurado meses atrás por el Gobierno del Estado debería atender este tipo de problemáticas en el municipio.