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Persisten agresiones a mujeres periodistas en SLP

La mayoría de agresiones ocurre en entornos digitales y en cobertura política

Por Ana Paula Vázquez

Abril 15, 2026 01:12 p.m.
A
Persisten agresiones a mujeres periodistas en SLP

San Luis Potosí se volvió a ubicar entre las entidades con registros de agresiones contra mujeres periodistas, de acuerdo con el reporte trimestral de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac), correspondiente del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. En ese periodo, la organización documentó 43 casos de agresiones y ataques en el país. La Ciudad de México concentró 16.28 por ciento de los casos, seguida de Guerrero con 13.95, mientras que San Luis Potosí apareció con 4.65 por ciento, junto con Chiapas y Michoacán.

Los medios digitales concentraron 67.44 por ciento de las agresiones, con 29 casos, por encima de televisión con 13.95 por ciento, radio con 9.30 y periodistas freelancer con 6.98.

En las fuentes informativas, la cobertura política representó 39.53 por ciento de los casos, seguida de sociedad con 25.58 y derechos humanos con 6.98. En los temas de investigación, gestión pública acumuló 18.60 por ciento y corrupción 13.95, además de registros en espectáculos, asesinatos, seguridad, tierra y territorio, estructuras criminales, denuncia ciudadana, libertad de expresión, desapariciones, servicios públicos, maltrato animal y derechos de las mujeres.

Las reporteras concentraron 44.19 por ciento de los casos, mientras que las directoras representaron 32.56. También se documentaron agresiones contra locutoras, trabajadoras de medios, fotoperiodistas, blogueras, periodistas de investigación y jefas de área. Entre los agresores, civiles y funcionarios municipales encabezaron con 16.28 por ciento, seguidos de funcionarios estatales con 13.95 y usuarios de redes sociales con 11.63.

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La violencia psicológica fue la más reportada con 72.09 por ciento, seguida de la física con 20.93. El informe también registró violencia patrimonial en 4.65 por ciento de los casos y económica en 2.33 durante el periodo analizado.

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