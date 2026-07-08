Persisten baches en colector sanitario del Saucito

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Habitantes de las colonias El Mezquital y El Saucito, junto con integrantes del Frente Unido por la Zona Norte, reiteraron su llamado al Interapas y al Ayuntamiento de San Luis Potosí para que atiendan los hundimientos y grietas que, aseguran, continúan apareciendo a lo largo del Colector Sanitario Saucito, principalmente sobre la avenida Mezquital y la calle Plan de Ayutla, donde consideran que la situación representa un riesgo para quienes transitan diariamente por la zona.

Habitantes de la zona afirmaron que las afectaciones se localizan en la avenida Mezquital, entre las calles Ponciano Arriaga y Galaxia, así como en la calle Plan de Ayutla, desde Sol hasta Fray Diego de la Magdalena. Los vecinos sostienen que el deterioro se extiende prácticamente en toda la obra y que las fallas han persistido desde poco tiempo después de

su conclusión.

Los inconformes recordaron que desde 2023 solicitaron que la empresa constructora regresara para revisar el colector, al considerar que la obra nunca quedó en condiciones óptimas. Incluso, señalaron que cuentan con registros fotográficos de los primeros hundimientos detectados apenas unas semanas después de la entrega de la infraestructura, por lo que afirman que el problema no ha

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sido corregido.

El Frente Unido por la Zona Norte advirtió que la avenida Mezquital soporta una importante carga vehicular, por lo que los hundimientos podrían derivar en un accidente o incluso en un colapso parcial del pavimento. Además, señalaron que durante la temporada de lluvias los desniveles quedan cubiertos por el agua, dificultando su identificación y aumentando el riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas.