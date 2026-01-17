Persisten fallas en operatividad de la CEBP: Voz y Dignidad
Así lo señala el colectivo de búsqueda tras la llegada de Mendoza Espinoza
La operación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en San Luis Potosí, enfrenta fallas graves a seis meses de la llegada de Israel Mendoza Espinoza como titular, situación que ha dejado búsquedas programadas en riesgo por la falta de vehículos en condiciones operativas, carencias de combustible y la salida de personal especializado, denunció Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.
De acuerdo con la activista, desde octubre se advirtió a la Comisión sobre deficiencias mecánicas en unidades oficiales, incluidas camionetas modelo 2023 que quedaron inservibles por la falta total de mantenimiento. Pese a ello, no se realizaron correcciones, lo que hoy impide cumplir con una agenda de búsquedas prospectivas, ya que salir a campo implica el riesgo de que los vehículos se descompongan durante los operativos.
La situación es más crítica en regiones como la Huasteca, el Altiplano y la Zona Media, donde los equipos deben cubrir hasta 20 municipios con recursos mínimos. Explico que, hay casos en donde un solo vehículo Versa atiende cuatro municipios, sin llantas adecuadas y con riesgo constante de falla. En contraste, la zona centro concentra 11 unidades cinco camionetas Pick Up y seis sedanes, lo que ha generado inconformidad entre los colectivos y buscadoras por la distribución desigual del parque vehicular.
A estas carencias se suma la falta de renovación de contratos del personal de búsqueda. Pérez Rodríguez señaló que trabajadores cuyos contratos vencieron fueron llamados a Palacio de Gobierno y posteriormente retirados, sin que la Comisión interviniera para evitar su salida. Recordó que, tras la llegada del actual comisionado, se solicitó reforzar al personal del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda (CEIFB), pero ocurrió lo contrario, afectando áreas clave como la búsqueda inmediata y la coordinación de binomios caninos, a cargo de personal especializado.
