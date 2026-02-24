Persisten heladas en zona centro y altiplano por Frente 37

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 37 continuará influyendo en las condiciones del tiempo en San Luis Potosí durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé una moderada recuperación de las temperaturas; sin embargo, persiste la probabilidad de heladas por la mañana en zonas serranas y en municipios de la región centro y el altiplano.

Ante este panorama, la dependencia exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente al realizar actividades al aire libre o pernoctar en exteriores, debido al descenso térmico en las primeras horas del día.

Protección Civil Estatal recomendó mantenerse informado a través de medios oficiales e institucionales para conocer actualizaciones sobre las condiciones climatológicas en las cuatro regiones del estado.

