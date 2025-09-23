Persisten robos a camiones pesados

La materia de seguridad en el estado no está resuelta, los transportistas insisten en que fuera de acciones policiales lo que sí existe es todo un operativo para extorsionarlos, y nada de atención a la prevención de robos y asaltos, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino CEP, Héctor D’Argence Villegas.

Añadió que se han encontrado con múltiples problemas de seguridad pública, entre los que se encuentra por ejemplo el daño causado por la delincuencia a los transportistas. El ejemplo es la queja de la Canacar, integrante del CEP, que reporta muy frecuentes asaltos a su transporte de mercancías.

Añadió que ese organismo empresarial denuncia con frecuencia los robos y los asaltos a mano armada a los camiones pesados, y no se sienten ayudados ni escuchados, condición a la que se suma la corrupción de la policía y de la Guardia Nacional, que lejos de apoyar tratan de sacar ventaja o de extorsionar por algún papel.

Agregó que hay transportistas que se han visto dañados en su salud y en su seguridad personal por resistirse a un asalto. Una de las principales carreteras donde sufren asaltos es la ‘57, y hay una inseguridad muy marcada en la Huasteca potosina, donde incluso como ciudadanos se tienen que estar cuidando, o tienen que moverse de un lugar a otro para evadir las condiciones de inseguridad.

