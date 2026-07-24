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Ya investiga la Profepa pesca en presa

En redes se dio a conocer el caso de la Cañada del Lobo

Por Rubén Pacheco

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Ya investiga la Profepa pesca en presa
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      La Oficina de Representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ya tiene conocimiento e investiga posibles irregularidades en las actividades de pesca masiva, realizada en la presa de la Cañada del Lobo.

      Profepa investiga pesca masiva en presa Cañada del Lobo

      Así lo informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien precisó que dicha instancia es la facultada para atender daños al medio ambiente.

      Dijo que si bien, la infraestructura hídrica tiene un gasto ecológico como tal, la Procuraduría Ambiental será la que defina los alcances de la intervención.

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      Conagua entrega información a Profepa y confirma ausencia de concesión

      Por lo tanto, González Castillo adujo que la Profepa valorará si se configura la comisión de un delito ambiental.

      Aunado a ello, reveló que personal de la institución reguladora ya realizó las primeras inspecciones para conocer la situación denunciada por la ciudadanía capitalina.

      "Como se les dijo a ellos en el tema que tú señalas, pues no hay ninguna concesión en el tema piscícola o acuícola en esa presa. Entonces nosotros ya hemos dado la información a Profepa", complementó el funcionario federal.

      El gobierno federal inició las investigaciones derivado de una queja ciudadana divulgada en redes sociales, donde se expone que personas acuden al cuerpo de agua para extraer decenas

      de peces.

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