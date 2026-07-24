Podan y limpian las plazas públicas

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Matehuala.- Personal del departamento de Ecología Urbana y Desarrollo Sustentable está realizando acciones de limpieza en diferentes sectores de la ciudad, ya que debido a la temporada de lluvias creció mucho la maleza en los parques públicos y se realiza la poda de los sectores.

Debido a que creció mucho la maleza en diferentes lugares de la ciudad, varias cuadrillas realizan labores de deshierbe, retiro de maleza, limpieza general y mantenimiento de espacios como el Bulevar Turístico, camellón de Monte Michel y la Glorieta de la Familia, el Panteón Guadalupe, la Plaza Solidaridad de la colonia República, la Plaza 360, el Parque Pin Pon y la plaza deportiva del Ojo de Agua.

Podan y limpian los espacios públicos, ya que había crecido mucho la maleza, en el caso del panteón y los parques, era muy difícil para personas que acuden al cementerio pasar por algunas zonas.

Se pide a la ciudadanía que reporte los lugares donde haya crecido mucho la maleza, derivado de las fuertes lluvias y de esta manera acudan las cuadrillas a realizar la limpieza, para tener un entorno urbano limpio.

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