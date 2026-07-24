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Jornalero lesionado con un machete

Por Carmen Hernández

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Jornalero lesionado con un machete
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una riña colectiva termina con un jornalero lesionado con un machete que le generó daños muy severos, los hechos se generaron en el Ejido del Refugio.  

      El suceso se originó en la Privada Juárez del ejido del Refugio, donde personas que estaban reunidas y luego de ingerir bebidas alcohólicas, comenzaron a discutir por viejas rencillas y de ahí surgieron los golpes.  

      Debido a ello un hombre resultó lesionado de gravedad con un machete. 

      Vecinos que se percataron de la riña, solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal.  

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      Los socorristas luego de evaluar las condiciones del lesionado, decidieron trasladarlo a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida. 

      La Dirección de Seguridad Pública Municipal implementó un operativo para dar con el paradero del presunto agresor del lesionado, pero no tuvieron éxito, desconociéndose quién fue el culpable.

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