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En un mes, pozo Miravalles dotará de agua a Valles

El municipio ya no dependerá solo del río

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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En un mes, pozo Miravalles dotará de agua a Valles
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      CIUDAD VALLES.- En un mes podrían comenzar a llegar agua para suministro uno de los pozos que la Comisión Estatal del Agua inició en Valles hace un año, de acuerdo con su titular, Pascual Martínez Sánchez.

      Dijo que los proyectos de Miravalles y de Montecillos fueron creados en esos sitios, porque la Dapas tiene infraestructura cerca (para próximas conexiones) y que el monto de los proyectos es de 10 millones en un caso y ocho millones en otro. 

      No negó que ha habido interrupciones en las obras, sin embargo, forman parte del contrato y refirió que el hallazgo más significativo de agua fue a 350 metros de la superficie. 

      Aclaró que, en el lapso de un mes, habría una primera extracción de agua en el caso de Miravalles.  Los pozos fueron proyecto de Gobierno del Estado luego de que en 2023 y 2024 el río llegó a tal grado de estiaje que dejó de correr.

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