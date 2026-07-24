logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Zona Centro tendrá viernes caluroso con lluvias aisladas

Protección Civil prevé una temperatura máxima de 30 grados y posibles lluvias en las sierras

Por Redacción

Julio 24, 2026 07:36 a.m.
A
Zona Centro tendrá viernes caluroso con lluvias aisladas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El calor no dará tregua este viernes en San Luis Potosí. En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 30 grados, aunque el pronóstico también anticipa bancos de niebla durante la mañana, lluvias aisladas en zonas serranas y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

       

      De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las condiciones más inestables se presentarán en el Altiplano y la Huasteca, donde se prevén lluvias y tormentas puntuales, algunas de ellas de fuerte intensidad.

      En el Altiplano se alcanzarán los 30 grados, con mínima de 17, mientras que en la Zona Media se esperan 33 grados y precipitaciones durante la noche. La Huasteca será nuevamente la región más calurosa del estado, con temperaturas de hasta 38 grados, además de lluvias y tormentas hacia la noche.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       

      El pronóstico nacional también mantiene bajo vigilancia los remanentes de la tormenta tropical Bertha, que favorecerán lluvias intensas en estados del norte del país como Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango y el norte de Tamaulipas.

      En tanto, el huracán Fausto, ya como categoría 1, continúa alejándose de las costas mexicanas y no representa riesgo para el territorio nacional. Sin embargo, una zona de baja presión frente a Oaxaca, reforzada por la onda tropical número 20, podría evolucionar a depresión tropical durante las próximas horas.

      Con este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en las regiones donde se pronostican tormentas y rachas de viento fuertes.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Prevén calor y posibles chubascos en SLP
      Prevén calor y posibles chubascos en SLP

      Prevén calor y posibles chubascos en SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil informó que durante la tarde se registrarán condiciones de calurosas a muy calurosas en San Luis Potosí.

      Zona Centro tendrá viernes caluroso con lluvias aisladas
      Zona Centro tendrá viernes caluroso con lluvias aisladas

      Zona Centro tendrá viernes caluroso con lluvias aisladas

      SLP

      Redacción

      Protección Civil prevé una temperatura máxima de 30 grados y posibles lluvias en las sierras

      Revira Segura Morquecho en el caso de José Reyes Mtz.
      Revira Segura Morquecho en el caso de José Reyes Mtz.

      Revira Segura Morquecho en el caso de José Reyes Mtz.

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Ya investiga la Profepa pesca en presa
      Ya investiga la Profepa pesca en presa

      Ya investiga la Profepa pesca en presa

      SLP

      Rubén Pacheco

      En redes se dio a conocer el caso de la Cañada del Lobo