Zona Centro tendrá viernes caluroso con lluvias aisladas

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El calor no dará tregua este viernes en San Luis Potosí. En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 30 grados, aunque el pronóstico también anticipa bancos de niebla durante la mañana, lluvias aisladas en zonas serranas y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las condiciones más inestables se presentarán en el Altiplano y la Huasteca, donde se prevén lluvias y tormentas puntuales, algunas de ellas de fuerte intensidad.

En el Altiplano se alcanzarán los 30 grados, con mínima de 17, mientras que en la Zona Media se esperan 33 grados y precipitaciones durante la noche. La Huasteca será nuevamente la región más calurosa del estado, con temperaturas de hasta 38 grados, además de lluvias y tormentas hacia la noche.

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El pronóstico nacional también mantiene bajo vigilancia los remanentes de la tormenta tropical Bertha, que favorecerán lluvias intensas en estados del norte del país como Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango y el norte de Tamaulipas.

En tanto, el huracán Fausto, ya como categoría 1, continúa alejándose de las costas mexicanas y no representa riesgo para el territorio nacional. Sin embargo, una zona de baja presión frente a Oaxaca, reforzada por la onda tropical número 20, podría evolucionar a depresión tropical durante las próximas horas.

Con este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en las regiones donde se pronostican tormentas y rachas de viento fuertes.