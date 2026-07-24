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Prevén calor y posibles chubascos en SLP

Protección Civil informó que durante la tarde se registrarán condiciones de calurosas a muy calurosas en San Luis Potosí.

Por Pulso Online

Julio 24, 2026 07:38 a.m.
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Prevén calor y posibles chubascos en SLP
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      La zona Centro de San Luis Potosí tendrá este viernes 24 de julio temperaturas de calurosas a muy calurosas durante la tarde, además de posibilidad de lluvias y chubascos puntuales, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      El reporte no precisa temperaturas máximas ni acumulados de lluvia para la capital potosina y los municipios de esta región. Señala que las precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas Altiplano y Huasteca.

      Como parte del panorama nacional, la dependencia informó que los remanentes de la tormenta tropical Bertha aumentan el potencial de tormentas muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango y el norte de Tamaulipas.

      En el Pacífico, el huracán Fausto, de categoría uno, continúa alejándose de México y no representa riesgo para tierra.

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      Además, una zona con potencial ciclónico permanece frente a Oaxaca. El ingreso de la onda tropical número 20 fortalece este sistema, que podría convertirse en depresión tropical durante el sábado.

      La CEPC recordó que los reportes de auxilio pueden realizarse mediante WhatsApp al 444 213 2858 o directamente al número de emergencias 911.

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