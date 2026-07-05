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Pide CMIC que obra pública se asigne a empresas locales

El presidente de la cámara dice que se fortalecería la economía estatal

Por Samuel Moreno

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Pide CMIC que obra pública se asigne a empresas locales
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      La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí planteó la necesidad de que la obra pública en la entidad, sea asignada de manera prioritaria a empresas locales, al considerar que esto permitiría fortalecer la economía estatal y ampliar la derrama en las distintas regiones, señaló su presidente, Leopoldo Stevens Pérez.

      El dirigente del sector sostuvo que el principal reto para la segunda mitad de 2026 será incrementar la inversión pública destinada a infraestructura, aunque anticipó que existe expectativa de un repunte en la actividad de la construcción en los próximos meses.

      Explicó que cuando los contratos se quedan en manos de empresas potosinas, la mayor parte de los recursos se queda en el estado, ya que tanto la proveeduría de materiales como la mano de obra se contrata localmente, lo que impacta de forma directa en la economía de las familias.

      En contraste, advirtió que cuando las obras son ejecutadas por compañías foráneas, una parte importante del gasto termina saliendo de la entidad debido a que estas suelen traer proveedores y personal propio, reduciendo el efecto económico local.

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      Stevens Pérez agregó que el esquema de anticipos en la ejecución de obra depende de cada licitación, por lo que en algunos casos las empresas deben iniciar trabajos con recursos propios, aunque reconoció que contar con estos pagos iniciales facilita el flujo financiero y agiliza el desarrollo de los proyectos.

      Finalmente, afirmó que en San Luis Potosí existe capacidad técnica suficiente para atender la demanda de infraestructura, al destacar la preparación de ingenieros, arquitectos y constructores locales, además de los programas de capacitación impulsados por el sector, como los del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC).

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