LUMINAJE DE IVETTE GASCA

LUMINAJE DE IVETTE GASCA

Pide el Interapas no tirar el aceite de cocina en el drenaje

Las consecuencias de desechar aceite usado en el desagüe van desde obstrucciones en tuberías hasta daños en la infraestructura sanitaria.

Por Rolando Morales

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Pide el Interapas no tirar el aceite de cocina en el drenaje

El manejo inadecuado del aceite de cocina y las fugas domésticas continúan siendo factores que afectan tanto la calidad del agua como el funcionamiento de la red de drenaje en la zona metropolitana de San Luis Potosí, advirtió el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas).

De acuerdo con el organismo operador, desechar aceite usado por el desagüe genera obstrucciones en las tuberías y contamina grandes volúmenes de agua. Un solo litro de aceite puede afectar hasta mil litros del recurso, ya que al mezclarse con detergentes y otros residuos se solidifica y forma tapones que impiden el flujo normal en el drenaje, lo que puede derivar en brotes de aguas negras y daños a la infraestructura sanitaria.

Además del impacto ambiental, Interapas señaló que el agua residual que contiene aceite resulta más compleja y costosa de tratar, lo que incrementa los gastos operativos del sistema. Ante ello, recomendó almacenar el aceite usado en envases de plástico y llevarlo a centros de acopio autorizados, como el Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) ubicado en Casa Colorada, en el camino a la presa San José.

Drenaje "se traga" toneladas de basura

Interapas retiró más de mil 100 tn de residuos de la red

