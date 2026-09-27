Pide Interapas no retirar su señalética preventiva

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Interapas pidió a la ciudadanía no retirar, mover ni dañar la señalización y los elementos de seguridad colocados en zonas donde se realizan obras, al advertir que estas acciones pueden provocar accidentes tanto a quienes transitan por el lugar como a los trabajadores.

El llamado surgió luego de que fueran retirados los conos y parte de la malla de protección instalada en una intervención sobre la avenida Joaquín Antonio Peñalosa, donde se encontraba una alcantarilla que sería intervenida.

El organismo señaló que la malla y los conos tienen la función de advertir a automovilistas y peatones sobre la presencia de una zona de trabajo, por lo que retirarlos deja expuesto el punto y aumenta el riesgo para quienes circulan por el sector.

Interapas pidió respetar estos elementos durante el tiempo que permanezcan instalados y evitar acciones que puedan afectar la delimitación de las obras, ya que su retiro no solo retrasa o complica los trabajos, sino que puede generar condiciones inseguras.

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La recomendación incluye no manipular mallas, trafitambos, barreras, conos y cualquier otro dispositivo colocado para señalar las intervenciones, pues mantenerlos en su sitio permite identificar las zonas de riesgo y reducir la posibilidad de accidentes.