Piden al CDU atraer elección de Derecho

Docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pidieron que el Consejo Directivo Universitario (CDU) atraiga el análisis de perfiles y en su caso la elección de director, por temor a que el Consejo Técnico Académico repita errores en la integración de la terna.

Los docentes, entre los que se encontraban Edgar Durón Puente, Pedro Vladimir Ibáñez y Edith Argüelles Barrientos, explicaron que es conveniente que el Consejo Directivo Universitario, evalúe uno por uno todos los expedientes.

Precisaron que la idea es que aquel que tenga cualidades idóneas sea el nuevo director de la Facultad, con el fin de que el Consejo Técnico no envié la misma terna.

Recordaron que mandar la misma terna, empañaría el procedimiento y por otra parte, la transparencia no es nada más de nombre, sino que se tiene que dar acceso a que el Consejo Directivo Universitario sea quien evalúe, porque nadie puede ser juez y parte.

Agregaron que apelan a la legalidad y la transparencia de manera que el Consejo Directivo Universitario ejerza la facultad de atracción del proceso y que en su casa tome las decisiones que resulten pertinentes.